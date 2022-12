THE NEW Opel Mokka & Mokka-e德國跨界潮旅首波限量到港,The New Opel Mokka德國跨界潮旅自展開預售以來,獲得消費者熱烈回響,預約試駕已超過500組客人,足見Opel Mokka的驚人魅力,Opel台灣總代理歐吉汽車周四宣布德藝放閃之作Opel Mokka正式上市,以103.9萬元起自信登場;The New Opel Mokka全車系分三個車型:Mokka Edition/Mokka Elegance/Mokka-e。而在電動車充電布建思維上,希望為Opel車主,從住家開始一直到公共區域,皆能享受完善的充電配套服務,攜手華城電能和裕電(人車)電打造全方位的充電服務體驗,預計在2023年完成全台展示中心的充電服務建置。

Opel台灣總代理歐吉汽車董事長王騰漢對此表示:「隨著年節將至,全球缺車潮的現象尚未趨緩,為此,歐吉汽車積極向原廠爭取首批限量配額,讓喜愛Opel品牌和車款的消費者能夠在年節前開到新車,輕鬆入主人生第一部Opel汽車。而全新識別旗艦展示暨服務中心同步於12月30日展開試營運,以充滿活力的品牌風格滿足消費者和車主的需求。」

Mokka獨具經濟節能效率和優異操控性,採用1.2升Pure Tech汽油渦輪增壓引擎,搭配8速手自排變速箱和CMP模組化底盤,最大馬力130匹、23.5公斤米扭力,展現出優異的燃油效率表現和車身動態表現;Mokka-e則搭載先進的高效永磁同步電動馬達,能輸出最大馬力136匹、26.5公斤米扭力,電池總容量為50kWh,最大續航里程根據NEDC測試達399公里(根據WLTP測試達338公里),使用CCS1充電規格100kw DC直流快速充電,只需要30分鐘就可以將電池由0%充飽至80%,快速補給電力所需;同時擁有三種動態駕駛模式切換功能:Eco/Normal/Sport,以節能輕巧和天生優異的操控本性,帶來同級前所未有的絕佳駕馭體驗。

在享受出色性能與操控的同時,Mokka的安全絕不妥協,全車系標配6具SRS氣囊,並搭載Opel Driver Assistance Systems智慧安全駕駛輔助系統,包括FSRA全速域主動式車距維持定速巡航系統、FCA前方碰撞警示、AEB緊急自動煞停輔助、ALKA車道置中輔助、LDW車道偏移警示、LKA車道偏移輔助、SSR交通號誌辨識、ISA智能速限調整、DDS駕駛疲勞警示,提供完整的主被動安全系統和全方位行車防護。

Opel台灣總代理歐吉汽車在品牌上市前,就開始積極推動在台電動車布局,電動化車型無疑會是台灣的銷售重點,為提供給消費者完善且優質的充電出行體驗,同時降低消費者對於「里程焦慮」的擔憂,將從三大面向進行完善的充電網絡規畫,包含家用充電、展間快速充電及公共充電服務,整合家用、目的地與快速充電服務,打造便捷純電生活圈,讓車主能輕鬆、自在享受純電駕馭生活。

在電動車充電布建思維上,希望為Opel車主,從住家開始一直到公共區域,皆能享受完善的充電配套服務,因此,攜手華城電能和裕電(人車)電打造全方位的充電服務體驗,從車主家用充電設備的評估與安裝,為車主進行全方位考量,提供優於市面上之充電樁建置與安裝費,減輕車主安裝家用充電站的煩惱與時間成本;同時透過多元的目的地充電據點,滿足車主通勤、周末出遊及環島長程旅行的充電需求。為了完善充電服務進行積極部署,Opel台灣總代理歐吉汽車透過與華城電能的策略聯盟,預計在2023年完成全台展示中心的充電服務建置,提供給消費者舒適且完備的充電體驗。