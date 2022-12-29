台中市27日深夜發生公車撞死母嬰悲劇，豐原客運公司說，肇事司機近3年來未有違規紀錄。對此，市長盧秀燕29日出席瑪利亞襪子店活動指出，除對全市公車司機進行安全教育，公車評鑑加嚴，提高行車安全、保障行人安全。

發生於27日深夜11時許，30歲李姓女子和32歲伊拉克籍丈夫與1歲兒子走斑馬線過馬路，在北區學士路、英才路口遭欲左轉的豐原客運直撞，母嬰被拖行10多公尺倒地，送醫仍傷重不治，現場嬰兒車被撞得支離破碎，釀成2死1傷悲劇。

台中市長盧秀燕28日至醫院探視李女1家3口傷勢，並慰問其家屬，最後李女與男童送醫不治，盧感到遺憾並承諾，市府盡全力幫忙，並釐清車禍事故原因與肇責。

市長盧秀燕指出，這起重大車禍造成母嬰傷亡，檢察官已展開司法調查；未來市府將加強行車安全，交通局針對公車業者列4要求，1、農曆年前對所有公車司機進行安全教育；2、評鑑方法將加嚴；3、研議轉彎處進行停看行確認；4、加強稽查公車業者行駛中有無禮讓行人。