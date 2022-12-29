好萊塢36歲性感女星亞歷珊卓妲妲里奧（Alexandra Daddario），擁有精緻又深邃的五官以及173公分的高挑身材，加上超豐滿的E級曲線，令她自2014年演出電影《無間警探》後便一脫成名，隨後還在《德州電鋸殺人狂3D》、《加州大地震》、《海灘救護隊》等電影中大方秀出雙峰，還有不少奔跑的戲份，因此被封為「乳搖女神」、「地震女神」。而今年7月嫁給大17歲製片男友安德魯佛恩（Andrew Form）的她，仍經常透過社群平台分享生活，近日她便曬出「老公視角全裸辣照」，令網友大噴鼻血。

亞歷珊卓妲妲里奧今（29）日稍早，於個人IG上發文，曬出與老公度假時的2張照片，照片中只見她一絲不掛的站在泳池中，老公僅用一隻大拇指遮住她的性感翹臀，火辣的背部線條與性感的身材曲線一覽無遺，短短4小時就辣暈130萬人，紛紛留言「羨慕她老公」、「我的女神太性感了」、「這位男子是多麼的幸運」、「兄弟！快把你的拇指收起來」、「邪惡的大拇指」、「我要移動那大拇指」成功製造話題。

事實上，亞歷珊卓妲妲里奧近日為了宣傳由她主演的恐怖電影《Lives of the Mayfair Witches》也登上雜誌封面大秀好身材。在公開的照片中，她穿上白色襯衫，並將領口全開，使飽滿的雙峰曲線呼之欲出，同樣辣暈一票粉絲，吸引超過143萬人按讚。