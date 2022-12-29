迎接新春出遊用車高峰，歐固德（ALLGOOD）進口車專修中心聯盟提醒車主，提前預約做好車輛保養與檢修，避免遇到保養廠塞車，連假平安開車返鄉。即日起至明年1月29日，歐固德旗下慶通汽車也為車主提供22項免費行車安全健檢送好禮等促銷回饋；同時更加碼推出回廠啟動保固抽iPhone 14 Pro活動。

裕隆集團旗下慶通汽車成立歐固德進口車專修中心聯盟，整合全台優質二手保修廠與車商搶攻歐系車市場，成立不到1年，已有43家保修廠加入聯盟，累計進口車進廠維修突破10萬輛，成效亮眼。

歐固德作為台灣進口車專修聯盟的第一品牌，透過定期訪查掌握保修廠維修市場動態，持續導入專業資源以提升聯盟保修廠的技術能力與服務品質。經訪查歐固德聯盟保修廠技師，進口車保修品牌前三名為賓士（Benz）、寶馬（BMW）與凌志（Lexus），主要係這些進口品牌車數較多，市場上維修技術、零件管道與保修資訊較齊全。

歐固德聯盟旗下加盟保修廠許多技師擁有進口車原廠維修的豐富經驗，加上歐固德加盟保修廠具備原廠診斷電腦、專業設備與特工，硬體軟體資源到位，即使是維修與經營門檻較高的進口車，歐固德加盟保修廠的專業保修服務能量，也獲得顧客的高度滿意。

歐固德聯盟營運長彭國雄表示，進口歐系車在台灣後保修市場極具發展性，裕隆集團旗下慶通汽車長期經營後保修市場，今年成立歐固德進口車專修中心聯盟擴大歐系車保修市場，整合集團資源提供加盟保修廠專業技術、數位行銷及經營管理等支援，歐固德聯盟透過定期抽訪加盟服務廠做技術評核。

彭國雄指出，隨著新車型電子設備越來愈多，維修上也越來越有挑戰性，考驗技師的維修經驗與技術，歐固德聯盟也提供技術通報並開設歐系車相關保修訓練課程，協助技師學習判讀診斷電腦、升級軟體，以及熟悉原廠維修儀器，持續精進技術能力，提升聯盟保修廠的服務品質。