關韶文為新書勤跑50場宣傳。（關韶文工作室提供）

31歲跨界YouTuber「關關」關韶文從娛樂記者轉型為KOL，今年更搖身一變成為理財作家，推出新書《趕走窮人思維，靠自己成為富一代》。日前傳來好消息，新書已經3刷，銷量直逼萬本，他在年末跑通告空檔得知喜訊驚呼，「好開心，居然可以3刷。」

關韶文透露在臉書上發文分享買房與存錢經驗後獲得上萬按讚，「首刷量本來就很高，因此到2刷時就已經覺得很滿足了，沒想到在大家支持與努力跑宣傳將近50個通告之下，很開心終於3刷，希望接下來還可以4刷、5刷，成為年度暢銷書。」

他表示當初規劃寫這本書，不假他人之手，全文大約8至10萬字都是靠自身理財經驗彙整，半年時間內努力擠出時間寫完，就是為了給不懂理財的年輕人或小白開始投資，曾擔心內容會不會太白話、簡單，不過當他得知有書迷將書本內容做成筆記，「他用小本子把自己的時間重新規劃，還傳訊問我說如果他想開始斜槓，應該要去上什麼課程？讓自己更有能力讓興趣變成工作，雖然這書是掛理財的名字，但大家可以從內容獲得很多能量，或是想辦法賺到錢，對我來說是滿有意義的事情。」

他笑稱現在理財就像喝水或呼吸一樣自然，問到最近關心的理財議題，關韶文立刻洋洋灑灑列出海外消費推薦的信用卡，「我覺得研究信用卡滿好玩的，尤其現在瘋狂出國，大家買機票或住宿都希望能省下一點錢，中信LINE PAY卡在韓國、日本、新加坡還有泰國都有4.5％的回饋無上限，或是富邦的J卡也有3.88％，像是買機票就可以用中國信託與華航的聯名卡，出國的時候就可以用國泰世華CUBE卡，因為它在全球飯店跟餐飲跟百貨公司都有回饋，但要注意海外會有刷卡手續費。」隨機考試難不倒他。

關韶文2022年出了第2本書，晉升暢銷作家，回顧今年的自己更加穩定成長了，「今年想讓喜歡我的人更清楚知道我是一個很有內容的人，並且繼續加強深度。」談到明年計畫，他坦言因為要去動一場正顎手術，會休息一陣子，但這也將成為他下一部新書的嶄新內容。