好市多不定期推出特價商品，桃園一名女網友表示，昨下午到好市多採買，發現一款羽絨長版背心原價839元，特價499元讓她驚呼「便宜滿多的」，將資訊分享到網路，不少網友也說「比黑色購物節便宜」，值得關注的是，有眼尖網友發現價牌有「*」符號，意即商品售完就不再進貨。

原PO昨（28）日於臉書社團《 Costco好市多 商品經驗老實說》指出，昨到好市多桃園南崁店，看到一款連帽羽絨長版背心原價839元，特價499元，活動只到1月2日，折價340元讓她驚呼，「特價便宜滿多的。」

原PO拿起S號試穿，長版背心長度蓋過屁股，既保暖又顯腰身，現場尺寸齊全，S至XL都有，且顏色有咖啡色、深藍色可選。貼文吸引網友留言，「折好多耶！值得買！」、「比黑五買還便宜」、「感覺又要搶購一空」、「好看耶！而且怎麼這麼便宜」、「汐止不知道有沒有，我去年就是原價買深藍，特價可以買別色了」。

留言中也有網友發現原PO拍的價牌上顯示「*」符號說，「好看耶！趕緊買唷！（星星符號）」。據金融網站《ToughNickel》表示，好市多商品貨號末端若有加註「＊」星型符號，表示該商品為季節性商品，售完就不會再進貨。