殯儀館停車場排隊起糾紛，撂人持刀鬥毆砍傷2人送醫。

新北市1對詹姓叔姪昨（28日）晚欲開車從新北立殯儀館停車場離開，不滿前方車輛停在出口再去繳費，與對方施姓男子口角，施男召來3名友人助陣，雙方取出球棒刀械鬥毆，造成詹姓叔姪手臂被砍傷，施男等人隨即逃逸。警方獲報到場，協助將2名傷者送醫，無生命危險，稍晚根據車牌查明4名犯嫌身分，通知到案後依法送辦。

昨晚11時許詹姓叔姪駕車欲離開殯儀館，不滿施男把車停在停車場出口，然後才下車去繳停車費，雙方先是口角爭吵，施男叫來3名友人助威，衝突愈演愈烈，雙方各取出球棒與刀械混戰，詹姓叔姪均被對方砍傷手臂，施男等人隨即駕車逃離現場。

海山警分局獲報派員趕抵，現場僅剩2名傷者，員警立即協助將傷者送醫，幸均無生命危險。警方調閱監視器，根據車牌鎖定施男等人身分，今天凌晨陸續通知施男等4人到案。

施男等人坦承與人發生鬥毆，隨後已將刀械丟棄。偵訊後，全案依殺人未遂、妨害秩序及傷害罪嫌函送偵辦。