據香港《經濟日報》報導，義大利衛生部長當地時間周三（28日）表示，義大利已下令為所有來自中國大陸的旅客進行新冠抗原拭子和病毒測序。米蘭馬爾彭薩機場對來自中國大陸的2架航班進行檢測，結果顯示機上陽性率均過半。

路透報導，義大利衛生部長奧拉齊奧·席拉奇（Orazio Schillaci）說，這項措施對於確保監測和發現可能的病毒變種，以保護義大利的人口來說至關重要。

義大利衛生部長沒有說將對檢測呈陽性的旅行者採取何種措施，但米蘭周圍的倫巴底地區和羅馬周圍的拉齊奧地區的當地衛生負責人表示，這些旅客必須在當地衛生當局預留的建築物中進行隔離。

義大利是2020年2月受到新冠病毒重創的首個歐洲國家，也是近期首個對來自中國大陸的入境旅客進行強制病毒測試的國家。

義大利倫巴底衛生局局長吉多·貝托拉索（Guido Bertolaoso）周三表示，在由中國大陸飛往馬爾彭薩的第一架航班上，62名乘客中有35名呈陽性；而在第二架航班上，120名乘客中有62人呈陽性。他補充說，已啟動病毒測序程序以分析病毒的變種，預計結果將於周四公布。

中國大陸外交部發言人汪文斌昨天（28日）在例行記者會中曾回應，外國對中國大陸旅客施加限制，指當前需要各方科學抗疫，攜手共進，保障各國人員安全往來，維護全球產業鏈供應鏈穩定，推動世界經濟恢復健康增長。中國大陸始終認為各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往。