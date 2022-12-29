屏東縣枋寮鄉26日凌晨發生隨機搶案，2名年約5旬女子結伴返家搭上舊公寓電梯時，突遇1名男子持水果刀搶劫，案發2天後警方在高雄小港區逮獲48歲慣竊唐嫌，並查出他身揹1、20件竊案，且因案即將入獄3個月，日前因缺錢花用又犯案，訊後依恐嚇取財未遂、搶奪未遂等罪嫌移送。

警方調查，48歲唐嫌是名慣竊，原是高雄人後來搬到枋寮居住，但對高雄依然很熟悉，堪稱偷遍高雄地區，目前他涉犯的竊案至少1、20件，當中有件竊案判刑3個確定將執行，且法官裁定不得易科罰金，不料他竟在入獄前又因缺錢花用而心生歹念，持刀尾隨夜歸女子行搶。

屏東縣枋寮鄉26日凌晨發生隨機搶案，案發2天後警方在高雄小港區逮獲48歲慣竊唐嫌，訊後依恐嚇取財未遂、搶奪未遂等罪嫌移送。（警方提供／謝佳潾）

警方指出，唐嫌的住所離舊公寓很近，26日凌晨他見49歲吳姓女子與50歲陳姓女子結伴返家，便尾隨在後跟著進入電梯，隨後便持刀恐嚇2女交出財物，過程中適逢電梯門打開，不料就在2名被害人欲逃出電梯之際，唐嫌竟著手拉扯吳女包包，導致其中1女子手臂遭割傷。

唐嫌見行搶未得逞，隨即從樓梯逃逸，但警方從周遭監視器畫面鎖定他涉有重嫌，並前往他的住所查緝，不過唐嫌犯案後並未返家，警方經循線追查後，發現他逃往高雄市小港區一帶藏匿，歷經2天不眠不休追查，終於28日鎖定唐嫌落腳處。

警方說，因唐嫌曾有持刀攻擊警方遭判刑確定的紀錄，所以專案小組不敢大意，利用唐嫌前往超商購物、警戒心較弱之際，喬裝成顧客以優勢警力強力壓制他逮捕到案，全案訊後依恐嚇取財未遂、搶奪未遂等罪嫌移送法辦。