涂善存為跨年晚會請潘協慶特訓。（佳葳娛樂提供）

涂善存為跨年晚會請潘協慶特訓。（佳葳娛樂提供）

涂善存為跨年晚會自我特訓加強健身。（佳葳娛樂提供）

涂善存為跨年晚會自我特訓加強健身。（佳葳娛樂提供）

演而優則唱的涂善存今年跨年即將首嚐歌手跨年趕場滋味，直說這經驗實在難得，也好夢幻，因為唱歌，他也經歷了過去當演員不曾有過的歷程，之前登上小巨蛋演唱已經直呼太美妙，今年竟然還唱起了跨年，並且還要連趕南投與彰化兩場；經紀人Vicky笑說好久沒帶歌手趕跨年了，也鼓勵涂善存好好表現，把歌手經歷轉化成演員養分，並透露涂善存另一首新歌已錄製完成，之後會隨新劇露出。

因為要連趕兩場跨年晚會，涂善存也將首次感受到歌手坐保母車的心情，一向嚴厲的善存媽媽依然有著虎媽風格，得知兒子要首唱跨年，預告將貼心幫他準備一壺膨大海帶在車上隨時潤喉，但也沒忘記嚴厲交代他要好好唱，最近一定要好好練習，千萬不能走音跑調，要努力完美演出。

為求演出完美，涂善存竟大膽地主動聯繫樂壇大師潘協慶，希望潘協慶老師能針對他跨年要演唱的3首歌進行特訓，潘協慶也多次針對涂善存的演唱與動作進行線上與當面指導，每次訓練過後都能看到他長足的進步，經紀人後來得知涂善存自己請求潘協慶指導，直呼他也太大膽，竟然開口要求樂壇大師針對活動進行特訓，除了超級感謝潘協慶之外，也直呼這人情欠大了，看來一定要好好擺一桌謝師宴。

為了要呈現首次跨年演出最完美狀態，除了找大師特訓外，自身體力與體態也不能馬虎，涂善存積極進行體能訓練，也努力把手臂線條練得更好看，希望方方面面都能有好的狀態。兩場演出也將會有不同的服裝呈現，讓來現場看演出的歌迷有不同感受。