今年度最後一梯次役男入營，29日上午在市府大禮堂舉辦座談會。（王惠慧攝）

新竹市29日上午舉行今年最後1梯次新兵入營座談會，許多家長到場陪伴歡送，新竹市長高虹安市長到市府大禮堂勉勵役男們勇於面對挑戰、叮囑各項權益與注意事項，更貼心送上背包、防疫包及電子錶給役男留做紀念，期使各位都能安心服役、平安退伍。

今入營座談會邀新竹縣市軍人服務站長房明德、新竹後備指揮部士官長薛世榮及專員姚美慧共同參與，高虹安向台下役男表示，今是各位展開軍旅生活第1天，市府會是役男及家屬最好的後盾，未來若在兵役期間有任何需求，軍人服務站、新竹後備指揮部將在第1線解決大家的疑慮，市府民政處也是各位重要交流窗口。

高虹安也感謝役男貢獻心力與犧牲自由，扛起站在第一線保衛家園的重責大任，同時磨練心智。她說，目前軍隊中的軍事訓練皆符合人性化與合理化，期許大家在服役期間能與同袍互相扶持成長，也提醒役男在軍中辛苦訓練之餘，不忘打電話回家報平安。

市府民政處指出，陸軍第0165梯次役男共82人，其中東區24人、北區46人及香山區12人，座談會遵照中央防疫措施，實名制登記、酒精消毒、量體溫，室內配戴口罩，並於現場進行快篩，確認陰性始可入營。會後將由嘉義中坑第257旅接訓，為確保役男安全入營，特地安排專車接送役男入營，並派市府及各區公所役政人員陪同前往，達到「市府用心、役男安心、家屬放心」服務目標。

民政處也提醒，因部隊集體生活，請役男確實做好防疫措施及自我防護，如有不適應立即向幹部報告並及時就醫，祝福役男順利結訓，安全返鄉，軍旅生涯收穫滿滿。