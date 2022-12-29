集團成員陳女因外型清純，超甜美聲音吸引許多大陸籍賭客下注。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

刑事局南部打擊犯罪中心月前獲報，高雄26歲白姓男子為首的6人賭博機房集團，藉世足賽熱潮，鎖定大陸籍賭客，唯一女成員23歲陳姓女子拍攝抖音短片分析賽事，因陳女外型清純，超甜美聲音吸引許多大陸籍賭客下注。經南打追查下，成員日前全數落網，全案依賭博罪移送法辦。據了解，招攬大陸籍賭客下注累積賭資逾新台幣1500萬元，詳細賭客數量仍待調查釐清。

警方逮捕集團成員。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

白男集團於今年中旬開始從事賭博機房，拉賭客進網站下注，因今年世足賽夯，集團也趁這熱潮，11月間辦起了世足賽分析，此外，為規避查緝，鎖定大陸籍賭客，使用微信通訊軟體招攬賭客。

「跟大家繼續分享世界盃的比賽」，陳女穿著阿根廷等足球國家隊球衣拍攝抖音短片分析賽事，並因地制宜得使用簡體字幕、用語、國家譯名，因陳女漂亮的外型，再搭配甜美的聲音，吸引不少賭客前來下注。

此外，集團還會開網路直播，即時賽事分析，讓賭客們加入微信群組，再由機房內其他成員招攬賭客進賭博網站進行註冊及儲值，為了招攬更多賭客，集團渾身解數，用不定時傳送加入享儲值優惠等賭博網站活動紅利、賽事分析或賽事賠率。

警方查獲白男賭博機房。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方查獲電腦、手機、直播設備、國家隊足球衣等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

南打中心月前獲報，經多日循線追查下，鎖定白男藏身前金區某大樓，以及陳女藏身的新興區商旅飯店機房據點，21日晚間兵分兩路攻堅，於大樓將正在休息的白、胡男逮捕，旅館內陳女以及3名成員逮捕，查獲電腦主機、167支手機、直播設備（麥克風、燈光及讀稿機）、打卡鐘、網路分享器、教戰守則及世足賽球衣等證物，全案依賭博罪移送高雄地檢署偵辦。

據了解，白男集團在世足賽期間，招攬大陸籍賭客下注累積賭資逾新台幣1500萬元，至於詳細的賭客數量、金流、共犯，將持續溯源調查釐清當中。