38歲余天家的小兒子余祥銓今年經歷二姊余苑綺癌逝後，日前終於宣布好消息和交往5年、小他12歲柔柔訂婚，李亞萍還拿出了祖傳的2克拉鑽戒套牢柔柔。而余祥銓過去在媒體上前女友眾多，身為他「最後一任女友」的柔柔最近受訪被問到收服余家兩老的秘訣是什麼？她回應：「不要回嘴」。

余祥銓早年因上歌唱節目的負面新聞爆紅，還被媒體統計過在2002年到2009年期間，讓爸爸余天7度登上媒體代替兒子道歉，感情路也相當波折，曾登上媒體版面的就有6段戀情，但不是因為牽扯到錢財分手，就是被質疑當小王，還反批CEO前女友個性愛碎念，爆出金句：「我不要生命中有2個李亞萍！」

5年前余祥銓終於遇到真命天女柔柔，兩人當時在朋友的KTV聚會認識，他喜歡柔柔個性單純，追求一個月後就開始交往，柔柔後來上節目透露家境不富裕，父母離婚後她和兩個姊姊跟爸爸生活，由於姊姊就讀私立學校，柔柔國中時就半工半讀，後來順利考上公立高中，勤儉賢慧的美德引來旁人大讚：「余祥銓我告訴你，你今天賺到了！娶這個不錯」。

據《三立新聞網》報導，成為余家準兒媳的柔柔昨上節目時候受訪，透露討好李亞萍的妙招就是別回嘴，「像余祥銓就是很愛頂嘴，然後她媽媽就會很生氣」，母子吵架時也要站在李亞萍這方，而當她從李亞萍手上拿到鑽戒時，李亞萍大方表示這是從姥姥流傳下來的，希望柔柔跟姥姥一樣下半輩子好命、幸福，令柔柔笑說：「比余祥銓還浪漫欸，我很感動」。