環狀健身運動綜合體能訓練課程。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

大寮運動中心設在輔英科大校園內，環境優美、設備新穎，今年4月啟用以來即深受當地居民喜愛，12月份系列活動都是針對銀髮族設計，不僅有勇骨健身操、環狀健身運動，還有頌缽身心靈體驗課程，更請來來自尼泊爾老師示範指導。

高雄市大寮運動中心在12月舉辦「身心運動、樂活銀齡」活動，由輔英科大李淑媛、陳欣茹、陳永宏專業教師指導，包含勇骨健身操及環狀健身運動，輔英體育暨健康促進中心蔡芬卿主任表示，銀齡活動的勇骨健身操是針對高齡者設計的預防骨質疏鬆與強化肌力的運動；環狀健身運動是一套能訓練到全身肌肉，又能增進心肺有氧能力和柔軟度的綜合體能訓練課程；頌缽則能提升身心健康，被證實有助紓緩酸痛、失眠、壓力、緊張、焦慮等問題。

蔡芬卿說，活動配合使用大寮運動中心獨有的身心能量分析，分析儀是運用克里安照相術的技術，並結合交感神經檢測的原理，呈現當下人體的能量色彩與五行臟腑平衡狀況，檢測時個個都感到很神奇。

另外，更開辦頌缽身心靈體驗課程，輔英推廣教育中心黃國銘主任表示，頌缽（Singing Bowl）源自西藏及尼泊爾地區，是當地僧侶傳統的宗教法器，既是樂器也是當地居民生活器皿，西方音樂家發現缽的音頻與振動能達到療癒效果，才把頌缽傳入西方，並發展出一套音療系統。

現代人生活壓力大，又加上疫情肆虐多年，壓力倍增，該課程還特別請來來自尼泊爾的阿尼老師與陳珮綸老師示範指導，參加的長輩們均感到受益良多。