行政執行署拍賣物無奇不有！宜蘭縣沈姓果農因滯納道路交通管理處罰條例罰鍰等近10萬元，宜蘭分署執行過程中，沈某提及以「樹葡萄」拍賣還錢，宜蘭分署決定先拍賣10株樹葡萄測試市場接受度與買氣，也成了宜蘭分署拍賣樹葡萄的首例。

宜蘭分署表示，分署拍賣物包羅萬象，如房子、土地甚至漁船等，但拍賣樹葡萄卻是分署首例；拍賣的樹葡萄學名「嘉寶果」，有「樹幹上的黑珍珠」美譽，是三星鄉1名年約60多歲的沈姓果農所有。

沈姓果農因滯納道路交通管理處罰條例罰鍰、健保費用及使用牌照稅，合計9萬5272元未繳，在執行過程中，他向宜蘭分署執行官嘆道，他種植樹葡萄維生，出口至大陸及越南等地為業，但因疫情影響，樹葡萄種苗帶土無法出口，「我也是疫情受災戶！」。

沈姓果農向執行官介紹樹葡萄，指他種的品種是「紅妃矮早生嘉寶果」，跟一般品種不同，一年四季都會開花結果，而樹葡萄開花時會有香味，能當水果、釀造之用、營養價值高等；但因種植的樹葡萄主要以出口為主，國內苦於無相關銷售管道。

宜蘭分署指出，沈姓果農種植的樹葡萄有近千株，照果農說法，大株市值上千元，小株為數百元，價格依植株大小而異；為了測試市場買氣及接受度，先請沈姓果農提供10株樹葡萄供分署拍賣，品項有大小株不等。

宜蘭分署表示，希望能藉此拍賣協助沈姓果農清償公法上金錢債務，也促成擴展農產品的銷售管道；2023年1月3日下午3時在宜蘭分署拍賣室舉行的聯合拍賣會，除了樹葡萄外還有多筆不動產拍賣，有意競買者可參閱宜蘭分署網站。