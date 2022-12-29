據微信公眾號「中國鐵路」消息，銀川至蘭州高鐵（以下簡稱銀蘭高鐵）中衛至蘭州段19日建成開通，銀蘭高鐵實現全線貫通運營，銀川至蘭州最快2小時56分可達。

觀察者網報導，銀蘭高鐵是大陸「八縱八橫」高鐵網北京至蘭州通道的重要組成部分，連接寧夏回族自治區首府銀川市與甘肅省省會蘭州市，全長431公里，分兩段建設，其中銀川至中衛段2019年12月29日已開通運營。

此次開通運營的中衛至蘭州段起自中衛南站，經寧夏中衛市，甘肅白銀市、蘭州市，接入蘭新高鐵蘭州西站，線路全長219公里，設計時速250公里，全線共設中衛南、北灘、平川西、靖遠北、白銀南、秦王川、蘭州西7座車站。

報導指出，銀蘭高鐵中衛至蘭州段線路多處於溼陷性黃土地區，地形地質條件複雜。自2017年6月開工建設以來，國鐵集團組織各參建單位科學有序推進工程建設，有效化解多種地質風險，克服圍岩遇水軟化的世界性鐵路建設難題。

開通運營初期，鐵路部門將按照日常線、周末線、高峰線安排銀川至蘭州旅客列車開行，每日開行動車組列車最高達15對，其中，蘭州至銀川4對，蘭州至中衛1對，蘭州至銀川、中衛最快分別2小時56分、1小時42分可達，較開通前分別壓縮5小時26分、4小時04分。