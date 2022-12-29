女星小甜甜（張可昀）因和宋逸民的教會理念不合而退出，沒想到事件衍生出一連串教會驚人內幕，包括強迫奉獻以及控制教友發言，引發各界譁然。對此，本土劇女神李又汝發聲力挺教會，表示非常心疼宋逸民牧師，並透露了教會奉獻金「真實內幕」，還多次喊話「能在藝起發光真的好幸福」。

李又汝開頭就表示自己對於最近教會引發的爭議感到很心疼，強調自己在最軟弱無助的時候，是教會的牧師師母小組長們陪伴她走過難熬的時光，現在才有幸福美滿的生活。同時，她回應教會奉獻金來源，「從協會成立委身至今的我，從來沒有被逼奉獻或服事，大家都是自己捐得甘心樂意，牧者們都是叫我們不要做難！不要勉強」。

李又汝逆風力挺「藝起發光」，就連藝人小禎也遭網友點名響應教會，她表示「雖然不清楚宋逸民教會到底發生什麼事」，且不斷強調「奉獻從來不是強迫」，當她參加教會活動時，同行者若非基督徒，教會則會要求「不要奉獻」，因為對方可能不知奉獻的意義「若是這時要求奉獻就是搶錢了」。