日前爆出基隆市長謝國樑有意在接任後，汰換市府15％約聘僱及臨時人員，市府發言人余治明28日表示，這次的檢討是延續林市府年度人員檢討工作。但前基隆市長林右昌辦公室29日上午發出新聞稿表示，謝國樑誤會了。

林右昌表示，他卸職前並沒有特別訂定檢討比例，最主要是考量嚴峻的防疫工作讓大家都很辛苦。但沒有訂定檢討比例，不代表各局處沒有進行人員檢討。約聘僱與臨時人員的考績早已依程序完成，人員檢討之結果也依各級主管意見辦理，有部份不適任人員還是檢討汰換，汰換人數並非是「無」，其餘則依程序已呈報林右昌前市長簽核予以續聘。

林右昌強調，謝市長可能誤解「檢討比例」的意思了，所謂的「檢討比例」並非「強制汰換比例」。很多約聘僱或是臨時人員都是各局處重要業務承辦人員，長年表現也都很好，所以即使依檢討比例要提出人數，過去都會尊重用人單位主管意見予以繼續續聘。

林右昌2014年底上任時，前市長張通榮執政時期的市府約聘僱與臨時人員的檢討如今年一樣均已完成，林右昌認為他才剛上任沒幾天，當然要予以尊重。因此市府約聘僱與臨時人員的檢討及汰換，才會在2015年呈現比較高的數字。若謝國樑一定要重新考核，強制汰換一定比例的約聘僱人員，只能尊重祝福。

謝國樑29日上午表示，他先前提出的市府約聘僱及臨時人員15％是依往年慣例的檢討比例，並非最後決定要汰除的人數。但他認為不應該因為今年政黨輪替，就完全不檢討人力。但他強調，最終決定要汰除的人數，與檢討的人數一定會有落差。