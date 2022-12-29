桃園一名女子小雯（化名）去年在家中，湊巧共事的工人送早餐來，小雯伸手接過早餐後，工人竟突然伸鹹豬手抓捏小雯的胸部，還說「讓我摸一下」讓小雯深感受侵犯，隨即報警處理。桃園地院審結，依犯性騷擾罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，小雯去年5月在家中，當時一起共事的吳姓男工人開車送早餐來，小雯雙手接下吳男遞來的蔥油餅及飲料，吳男竟趁隙突然把手伸進小雯的衣服，抓捏小雯胸部及乳頭，甚至說出「讓我摸一下」等語，讓小雯當場嚇哭，跑回家中向堂弟求救，依循管道報警處理，全案才曝光。

吳男接受偵訊時，坦承有送早餐到小雯家中，但否認做出性騷擾的行為，稱自己當天並無進入小雯的住處，車子也是停在小雯家門前，他坐在車內駕駛座，因地面不平，伸手要拿東西給小雯時，才不慎觸摸到小雯的胸部。

桃園地院法官審理時，勘驗小雯及其堂弟的證詞，認為2人說詞前後一致且相符，小雯接受偵訊時提及遭襲胸時，情緒反應均相當激烈，再加上小雯事後積極尋求諮商師協助等舉動，均可認定小雯的指述非虛構，採信說詞。

法官表示，吳男僅為了逞個人慾望，趁著拿早餐之際，做出性騷擾的行為，已經嚴重侵害對方的身體自主權，造成其身心莫大影響並留下陰影，考量吳男迄今未與被害人達成和解等情狀，依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。