大陸大幅鬆綁出入境管制，但印度、日本、韓國等多國卻相繼對大陸旅客實施防疫限制措施。德國政府表示，正密切關注中國大陸的狀況，但目前沒有跡象顯示需要對中國大陸此波疫情作出相應旅遊限制。

德國之聲報導，德國暫時未對中國大陸放寬旅行限制作出反應。根據德國政府官網公告，今年6月1日起，除了來自病毒變異地區的旅客之外，入境者不需要提出疫苗接種、痊癒或陰性檢測證明。

德國聯邦衛生部一名發言人28日表示，德國正密切關注中國大陸的狀況，但目前尚未有跡象顯示中國大陸此次爆發的疫情，正發展出需要作出相應旅遊限制。德國外交部發言人指出，在做出任何調整前，他們會先密切關注當地狀況並進行協調。

鑑於中國大陸的疫情大爆發，德國在野黨、聯盟黨議院黨團外交政策發言人哈特（Jürgen Hardt）上週呼籲暫停德中之間所有往來的航班，並表示「德國不能重蹈三年前的覆轍」；但聯邦交通部拒絕這項提議。

德國綠黨聯邦議會黨團衛生政策發言人達門（Janosch Dahmen）則呼籲保持冷靜。她對《萊因郵報》（Rheinische Post）表示，在新冠疫苗的普及下，德國「對今年冬季的準備比過去兩年好得多」，「這也幫助我們應對中國大陸的局勢」。

德國漢莎航空公司本週對中國大陸政府放寬入境限制的宣布表示歡迎。該集團表示，正在研究在多大程度上或多長時間內可以調整往返中國大陸的航班安排。