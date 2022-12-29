在戀愛中，有些人總是心甘情願為對方付出全部，絲毫沒有想過到頭來受到傷害的會是自己，《摘星工廠》運勢專欄指出，牡羊座、雙魚座、金牛座容易在戀情中吃虧，因他們一心只想著如何升溫愛情和讓對方開心，甚至為了愛他們可以不顧一切往前衝。

▍牡羊座

付出了多少，得到了多少，一愛上就滿是衝勁，只想著怎麼加甜加溫，根本沒想過對方愛不愛，他們只想用力、盡力做有利感情發展的事，而且個性也不喜歡計較，只要看到對方開心，牡羊座就會很滿足，不會格外要求對方為自己做什麼。

▍雙魚座

雙魚座熱戀時，會完全陷入「無腦」、「無理智」狀態，他們可以為愛不顧一切，雖然也想被寵，但也看不得對方受苦，這時會一邊愛著一邊付出，自然也就不覺得吃虧。

▍金牛座

金牛座若不是很小氣，就是很大方，小氣與大方的轉換點在於，是否能放心地交出真心，直線思考事情的金牛座，如果得不到他們的信任，無法被他們接受，他們肯定是懶得理，但如果走進了金牛座的心，會毫不猶豫地變大方，什麼都肯分享。