新冠肺炎疫情蔓延的中國大陸即將在明（2023）年1月8日鬆綁入境措施、恢復出境旅遊，各國嚴陣以待，義大利一座機場昨（28）日通報，將近半數來自大陸的旅客新冠檢測結果呈現陽性，迫使義大利宣布即日起全面採檢陸客，除此之外，英國也在考慮升級入境措施。

義大利28日宣布，全面對來自中國大陸的旅客強制採檢新冠病毒。

綜合歐洲新聞網站「The local」、美國「國會山莊報」（The Hill）報導，義大利北部倫巴底大區（Lombardy）官員昨日表示，兩架26日從中國大陸飛抵米蘭馬爾片薩機場（Milan Malpensa Airport）的航班中，將近半數旅客PCR核酸檢測結果都呈現陽性，第一架航班中有38%旅客呈現陽性，第二架有高達52%。

義大利衛生部長斯基拉奇（Orazio Schillaci）同日宣布，即日起對所有來自大陸的旅客、以及在義大利中轉的旅客進行採檢，同時進行病毒基因定序，成為第一個強制採檢陸客的歐洲國家，他說：「這項必要措施是為了確保監控以及辨識出可能的變異株，以保護義大利人民。」

在義大利宣布對陸客全面強制採檢前，當地多座機場幾天前已額外升級入境措施，包括米蘭馬爾片薩機場已先對來自大陸的旅客進行採檢及基因定序；羅馬費烏米奇諾機場（Fiumicino Airport）同樣全面採檢來自大陸的旅客，陽性者將入住「特殊設施」進行隔離。

除了義大利，目前已有多個國家升級對來自大陸旅客的入境措施，以下整理截至29日中午12時的各國措施：

■日本

自12月30日0時起，所有來自中國大陸的旅客入境時必須進行新冠病毒檢測，過去7天到過大陸的旅客也涵蓋在內。檢測結果為陽性者必須入住設施隔離7天，無症狀者隔離5天。所有陽性患者必須進行病毒基因定序，以掌握變異株情形。

另外，來自中國大陸、香港、澳門的直達班機僅限起降東京成田、羽田、關西、中部等4座機場，航空公司也不能增加班次。針對日本新規，香港政府28日表示已要求撤銷限制，新規實施後，香港航空公司的航班仍能從日本各地機場載客返港。

■南韓

南韓疾病管理廳21日指出，16日起已將中國大陸列入「檢疫查驗重點國家」名單，這份名單並非限制入境，而是在仁川國際機場檢疫階段，對感染風險較高、需要集中管理的對象加強新冠篩檢措施。一般來說，入境時體溫超過攝氏37.5度者就會被歸類為有症狀者，重點檢疫對象的標準則是降至攝氏37.3度，因此來自大陸的旅客體溫若超過37.3度，本人及同行人員都必須接受PCR核酸檢測。

■印度

印度政府24日宣布，來自中國大陸、日本、南韓、香港、泰國等5地的旅客，落地時必須進行PCR核酸檢測才能入境，出現症狀或檢測結果呈現陽性者必須隔離。

■菲律賓

菲律賓目前尚未對來自大陸的旅客收緊入境措施，不過菲律賓交通部長包蒂斯塔（Jaime Bautista）28日表示，菲律賓在迎接陸客到來時應該「非常謹慎」，他說菲律賓有可能對來自大陸的旅客實施病毒檢測，但不會完全禁止陸客入境。

■馬來西亞

馬來西亞衛生部27日針對「外國湧入新冠病例的風險」宣布6項防範措施，第一，提升疫苗追加劑覆蓋率；第二，實施發現、檢測、追蹤、隔離及支持（FTTIS）的新冠數位化管理；第三，確保新冠評估中心準備接收大量電話；第四，擴大抗病毒藥物「Paxlovid」在各大醫院的可得性；第五，監控類流感、嚴重急性呼吸道感染疾病，嚴密觀察新冠社區傳播及進行基因定序；第六，推動大馬國家健康議程（ANMS）。馬國媒體並未提到這些措施是針對大陸入境的旅客。

■美國

美國疾病管制暨預防中心（CDC）28日宣布，自2023年1月5日起，所有來自中國大陸、香港、澳門的2歲以上旅客都需要出示48小時內新冠陰性證明才能入境，搭機10天前確診的旅客能出示康復證明，檢測方式可使用PCR核酸檢測或抗原快篩。

新措施適用對象不分國籍及疫苗接種狀態，同時適用所有從第三地入境的大陸航班旅客及在美短暫停留的轉機客，另外也適用過去10天到過大陸、透過南韓仁川機場、多倫多皮爾森國際機場及溫哥華國際機場轉機前往美國的旅客。

美國CDC要求航空公司在旅客登機前，先行確認旅客是否持有陰性證明或康復證明，否則就要拒絕旅客登機。

■義大利

義大利28日宣布，即日起對所有來自大陸的旅客、以及在義大利中轉的旅客強制採檢，同時進行病毒基因定序，成為第一個強制採檢陸客的歐洲國家。

■英國

英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）29日報導，英國政府預計當日決定是否跟進美國、義大利，對來自大陸的旅客實施入境限制。英國首相官邸發言人28日才表示，英國目前沒有考慮實施限制。

■德國

德國衛生部28日表示，「正在非常、非常密切觀察中國狀況」，不過指出目前沒有跡象顯示大陸正在演變成更危險的情形，因此沒有對來自大陸的旅客實施旅行限制。發言人補充說，如果大陸出現更危險的變異株，德國才會實施旅行限制，降低傳播風險。

■法國

法國政府尚未跟進限制陸客，僅表示已經「要求適當措施保護公民」，並且密切監控「在中國的情勢發展」。

■歐盟

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）預計29日針對大陸疫情爆發開會，討論會員國間採取「協調一致的可能措施」。

■澳洲

澳洲政府29日表示，暫時不會要求來自中國大陸的旅客出示陰性證明才能入境。澳洲首席醫療官凱利（Paul Kelly）表示，目前流竄大陸的新冠變異株早在澳洲盛行過，對澳洲構成的問題沒有這麼大，加上澳洲早已建立高程度的「混合免疫」（hybrid immunity），也就是民眾感染過病毒也接種了疫苗，以及當地疫苗覆蓋率高、備妥抗病毒治療及檢測量能，「我們實際上有很好的保護。」

■紐西蘭

紐西蘭衛生部28日宣布，不會對來自中國大陸的旅客強制採檢，也不需要出示陰性證明，不過當局指出，將會持續監控大陸疫情。