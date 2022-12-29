美國疾病管制暨預防中心（CDC）稍早前宣布，考量中國疫情資訊欠缺且不透明，以及為了防範新型變種病毒入侵，自美東時間1月5日凌晨0時1分起，來自中港澳2歲以上的旅客，不分國籍或新冠疫苗接種情況，一律必須出示搭機前2日內的新冠陰性檢測證明。

其他新實施的規定包括，來自中港澳透過第三國中轉與過境美國的旅客，也必須遵守相同的檢疫規定。自中港澳入境的旅客，過去10日以上若曾篩檢出陽性者，應出示康復證明。

美國亦擴大在機場自願接受病毒基因定序的計畫，納入了西雅圖和洛杉磯的機場，可以從陽性確診者收集病毒信息的機場總數達到7個。

在此之前，已經開放國門的印度、義大利、日本和台灣都對從中國入境的旅客重啟檢疫規定。部分國際公衛專家表示，中國從嚴格清零到倉促大解封、直接躺平的防疫政策髮夾彎已導致國內疫情失控，每天感染人數可能多達數百萬人。國際組織則預測中國可能會有200萬人或更多人死於這場疫病。

中國日前已經宣布不再公布感染數據。此前中國官方公布的確診數和染疫死亡人數與現實所見的情況天差地別，其蓋牌的做法引發國際社會的高度質疑與批評。

美國衛生官員在記者會上表示，就現在還在不斷增加的感染數，以及就住院人數，尤其是死亡人數而言，我們能取得的資訊很有限。此外，中國各地的病毒檢測都在減少，因此很難得知真實的感染率為何。

中國年長者的疫苗接種率一向偏低，且該國迄今尚未引進外國的mRNA新冠疫苗。根據中國政府上周公布的數據，其整體疫苗接種率超過9成，但成年人的加強針接種率降至57.9%，80歲以上年長者接種過加強針的比率更降至42.3%。目前中國批准使用9種其國內自行研發的新冠疫苖，但沒有一種針對高傳染性Omicron變種病毒推出新版疫苖。

美國官員周三在記者會上表示，美方曾向中國提出要提供mRNA疫苗等支援，但中國官員已公開拒絕，稱他們目前不需要美國的援助，不過，美方仍會做好隨時伸出援手的準備。