南韓知名女星IU(李知恩)出道多年，推出不少膾炙人口的暢銷單曲，加上自然不做作的性格，在海內外均擁有超高人氣，她也經常透過Youtube頻道分享日常，聖誕節這天，她應粉絲要求公開自己的房間，可見擺滿各種家居飾品和可愛娃娃，充滿著少女氣息，畫面中更意外曝光，她每天睡的瑞典高級床墊「海絲騰」，與大S前夫汪小菲同樣品牌。

IU日前上傳一支Vlog預告短片，她表示拍攝要親力親為，然而由於沒有工作人員協助，她無法得知在鏡頭的狀態，於是請來親弟弟幫忙測試燈光和對焦，光前製作業就花了1個鐘頭，之後拍攝時同樣狀況頻頻，不只相機沒擺正，甚至錄了4個小時才發現有一半內容沒錄到，讓IU情緒感到崩潰，趴在地板上哀號。

IU錄了4小時影片才發現沒錄到一大半內容。(圖/IU Youtube)

儘管影片沒有順利錄製，但粉絲仍在畫面右側找到亮點，原來IU睡的床墊正好是因汪小菲贍養費糾紛引起討論的海絲騰床墊，據知，該品牌床墊「阿湯哥」湯姆克魯斯、Blackpink成員Jennie，以及女星安潔莉娜裘莉都是愛用者，價格從48萬到387萬台幣都有，而IU這張床墊要價242萬台幣，售價相當驚人。

除此之外，粉絲們也誇獎IU私下呆萌的一面：「姊姊不是一般的可愛，是世界級的可愛」、「第一次看到IU的弟弟，看到他們同框感覺好特別」、「我很認真地看IU忙前忙後」、「就算妳1小時發呆不講話，我們也能滿滿幸福地看著妳」、「好期待IU在30日正片的內容會如何～」、「謝謝讓我們看妳的房間。」