台股早盤進行恐慌性殺出，加權指數於9點半過後數度摜破萬四大關，隨後在特定買盤持續湧入，萬四失而復得，且跌點從192點一路收斂至百餘點，萬四大關暫時有守。台積電、聯發科及聯電均止跌回升。

台股2022年封關今天倒最第二個交易日，在各國疫情再度升溫，以及半導體庫存調整結束仍無止盡，台積電在美股的ADR昨天跌1.7％，聯電也跌2.11％，造成今天台股開盤後，股價雙雙大跌，聯電險守40元關卡，台積電也回落至442.5元，跌破台積電最後防線—季線，目前約442.66元。

而這波表現更弱勢的聯發科，也早已失守所有均線，昨天失守所有短中長期均線後，今天最低來到623元大跌25元，但今天低點暫沒有跌破昨天盤中低點621元，因此，621元可視為今天觀察的重要防線。

台股今天只有生技股及航運股小漲，連近日受惠於中國解封、政府將還稅於民的後疫情概念股—觀光股都出現逾4％的大跌行情，傳產股整體表現疲弱，包括鋼鐵、電器電纜、水泥、紡纖、玻陶、汽車、油電燃氣等類股都跌逾1％，加權指數早盤開低後，很快就跌破萬四大關。

所報龍頭權值股台積電、聯發科、聯電等跌勢收斂，再加上長榮、陽明及萬海貨櫃三雄逆表上漲，ABF載板龍頭欣興也跌深反彈，以及生技股美時及IC設計股聯詠等奮力拉抬，台股隨即重返萬四大關。