頭份市台13線濫坑里路段29日清晨發生4車擦撞車禍引發火燒車。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市台13線濫坑里路段29日清晨發生車禍引發火燒車。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

1名黎姓男子29日清晨開車載送孩子上學，回程沿著頭份市台13線北往南方向行經濫坑里路段時，不知何故失控擦撞同向轎車後，再連續擦撞對向2部汽車，黎某汽車車頭撞毀起火燃燒，整部車燒毀，黎某未繫安全帶，整個人飛出車外受傷，已送醫救治，另有2車駕駛受到輕傷，幸無大礙。

27歲的黎姓男子是在29日清晨由造橋住處載送孩子赴頭份市上課，回程獨自駕車由北往南方向行經頭份市台13線濫坑里路段，在行經彎道時不知何故車輛失控先擦撞同向一部紅色轎車，再連續擦撞對向2部轎車，4車撞擊掉落大量汽車碎片，黎某汽車停在路中央後，不久就起火燃燒，整部車燒成一團廢鐵。

黎某疑因未繫安全帶，整個人飛出車外受重傷，另有2部汽車駕駛也受到輕傷

消防隊救護車趕扺現場後將黎某等3名傷者送往頭份市為恭醫院救治，黎某左大腿變型、四肢、腰部多處擦傷及右眉、下巴、左後腦勺撕裂傷。確實肇事原因正由警方調查中。