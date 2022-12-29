85歲鄭姓老翁於今年3月駕駛自小貨車行經鳥松區時遭後方的郭姓女追撞。鄭翁沒有留下資料就離去，郭女狀告鄭翁肇逃。橋頭地院審理後認為，鄭姓老翁在此事故中並無責任，考慮他有多項疾病，並與受到輕傷的郭女和解，判處鄭翁免刑。

判決書指出，鄭姓老翁當時因為禮讓前方機車而緊急煞車，後方的郭女未注意車前狀況，也沒有保持安全距離，撞上鄭翁的小貨車。由於鄭姓老翁當時不以為意就離去，郭女告鄭翁肇事逃逸。

郭女主張，因為這場車禍造成她身上多處擦挫傷，但鄭姓老翁對此不聞不問，不僅沒有通報消防局，也沒有留下任何聯繫方式，就逕自離去。

警方獲報後通知鄭姓老翁到案說明，鄭翁坦承不諱。警方訊後移送橋頭地檢署，檢方起訴。橋院簡易庭承審法官認為，鄭姓老翁在此交通事故並沒有過失，且已經與郭女和解，加上鄭翁已經年邁，身體有重聽、青光眼、糖尿病、Ｃ型肝炎等疾病，因此免除其刑。