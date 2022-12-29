2022虎年進入尾聲，再倒數2天迎接2023兔年到來。全台民眾在瘋跨年追日之際，不妨關心一下明年的運勢，尤其是居家、辦公商業場所風水該如何布置，才能為自己與家人開運趨吉避凶、財運旺旺旺旺，在職場更得好人緣、升官兼發財，命理大師蔡上機指出，2023年最旺運勢就在西南方，如何布局就顯重要。

蔡上機說，冬至後，地球的周歲，將進入2023年，北斗七星命理風水稱為「九星」或「九運」，是因為命理風水將北斗七星的兩顆附屬星，併入計算，共有9顆星宿，所以稱為「九星」，每一顆星宿掌管命理風水的一個運程，因而又稱為「九運」。

地球在2022年12月22日冬至後，至2023冬至日截止，即2023年的周歲期間，北斗七星（即命理風水九星）的「第四顆」星宿，在9星之中，其放射磁場的能量，是影響地球的地磁，為最強大的一顆星宿。所以，地球在2023年的周歲期間，也稱為走「第四運」。地球的地磁，因受第四星放射磁場能量的引動，而產生地球上天災、人禍、地變與吉凶、禍福的發生。

在風水學上，會產生5種氣，依照吉凶強弱順序為「生氣、旺氣、退氣、死氣、煞氣」，還有一個「五黃煞」。會分布在各方位，以及該年所屬的五行屬性。

最佳的磁場能量「生氣」產生在西南方，五行屬性是屬水，顏色為黑色、墨色系列，物品為「水」的物質。有助於把好運帶來，驅走厄運，讓好運生生不息，同時可以招財、招貴人、招好桃花。

次佳的磁場能量「旺氣」產生在東南方。五行屬性是屬「木」，顏色為綠色、青色、藍色系列，物品為「植物」的物質。有助於把好運提升，壓制厄運，讓好運持續保持，同時可以旺事業文昌考運、升遷升官、穩定愛情婚、姻促成姻緣、擋小人。

蔡上機強調，最凶厄的磁場能量「煞氣」是產生在西方與東北方，「五黃煞」是產生在西北方。如欲在2023的居家或辦公商業風水上，求取個人的「生氣」好運，把好運帶來，驅走厄運，讓好運生生不息，同時招財、招貴人、招好桃花。則可在自家客廳，或本人睡覺的臥房，或辦公間（辦公桌）面積裡的「西南」（2023年「生氣」）位，擺設2023年屬於「生氣」（屬水）的物件，即有磁場能量，或有生命，或活水的「水」物質。

例如：水中浸泡有磁場的天然水晶，因黑色系列屬「水」，為2023年生氣的物質，以「黑水晶，茶水晶」為最優。

水中有生命之物，如魚缸養活魚，或栽種水耕植物如開運竹、黃金葛、地瓜等。或流動的活水，如流水盆。或者，具有磁場特性特質的任何黑色系列「屬水」物品亦可。

直接快速方便簡單好用的方法，就是在上述的區域面積裡的西南方，擺上一盆水耕植物開運竹，根數算好數字屬水的1或6的個位數，例如1、6、11、16、21、26、31、36…等根數，如有壞死，記得移除更換補充，維繫上述的根數！

如欲求取個人的旺氣好運，把好運提升，壓制厄運，讓好運持續保持，同時可以旺事業文昌考運、升遷升官、穩定愛情婚、姻促成姻緣、擋小人。

蔡上機建議，可以在上述各區域面積裡的「東南」（2023年旺氣）位，擺設2023年屬於旺氣、屬木的物件，即「有生命的綠色植物」物質。或者，具有磁場特性特質的任何綠色、青色、藍色系列（屬木）物品亦可。

直接快速方便簡單好用的方法，一樣是在上述的區域面積裡的東南方，擺上一盆水耕植物開運竹，根數算好數字屬木的3或8的個位數，例如3、8、13、18、23、28、33、38……等根數，如有壞死，記得移除更換補充，維繫上述的根數！

蔡上機說，擺設在辦公商業空間的地方，對於職場的好運，有直接的功能。擺設在居家的客廳地方，是幫助所居住的全家人。擺設在自己個人的睡房裡，則專屬幫助自己的好運。以上可以酌情，依方便可行性做多重擺設，多重累進好運的助力。