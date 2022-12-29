竹聯幫天蠍堂主陳生琥成立詐騙集團，以「假鈔換真鈔」手法四處行詐騙，檢警查出，陳生琥2020年懷疑李姓車手「黑吃黑」侵吞款項，在李耳邊開槍恐嚇，逼李提款還錢，另蔡姓車手也因A走10萬元，陳上網PO出蔡身分證向集團幫眾「懸賞」，逼得蔡向檢警自首保命，台北地檢署29日依加重強盜等罪起訴陳及幫眾共7人。

陳生琥除了涉及詐騙集團，也從事地下匯兌等不法情事，為躲避檢警追查，找來退休警察周光熹當集團「軍師」，提供變造身分及應付檢警的「教戰守則」，北檢先前已起訴陳、周等人，但陳雖一度被檢方聲押獲准，法院裁准交保後逃亡，被警方抓回歸案，目前在台中監獄服刑中。

檢警追查發現，陳生琥因懷疑旗下李姓車手沒有依照指示轉帳詐騙所得，派小弟將李男押到新店，陳持槍在李男耳邊開槍示警並痛毆，要求李拿出150萬元，李以女友提款卡到ATM提出48萬元，陳才放人。

另陳指示蔡姓車手去取現金50萬元，但蔡只交付40萬，陳認為遭蔡黑吃黑，在臉書群組貼出蔡男身分證照片「懸賞」10萬元，蔡男嚇得趕緊向警方自首。

此外，陳得知1名從韓國返台的留學生有韓元想換成新台幣，陳指示小弟帶著302張假的千元鈔去跟對方兌換。北檢今依加重強盜、行使偽造文書、恐嚇、違反《個資法》等罪起訴陳生琥共7人，至於退警軍師周光熹因未涉及這些不法情節，另獲不起訴。