台灣經常被稱為「矽盾」（Silicon Shield），其生產的半導體佔世界總量的65%，超過90%的最高端晶片。因此，沒有哪家公司比台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）對全球經濟的重要性更加突出。台積電的先進晶片對蘋果手機、醫療設備、飛彈發射平台和許多其他技術都是不可或缺的，它們在很大程度上是無可匹敵的。

台積電的先進晶片對蘋果手機、醫療設備、飛彈發射平台和許多其他技術都是不可或缺的，它們在很大程度上是無可匹敵的。（Shutter Stock）

國外財經網站《市場觀察》（MarketWatch）28日刊載了一篇前立法委員許毓仁所撰寫的文章，詳述了台灣半導體產業與中美大國博弈間的態勢。台積電發現自己處於大國競爭的中間，因為它生產的晶片是雙方都想要的，並且在雙方都有業務。不能利用台積電最先進的半導體的國家和公司根本無法發展某些關鍵技術。因此，該公司的決定可以直接影響到全球安全問題。

在中美關係前景黯淡的情況下，台積電宣佈計劃投資400億美元在亞利桑那州建立第二個製造廠，在那裡生產3奈米晶片（第1個工廠生產4奈米晶片，計劃於2024年建成並投入使用）。該公司決定在美國進行更多的生產，這是可以理解的，因為台灣的緊張局勢已經成為中心議題。

在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪問台灣之後，中國大陸進行了前所未有的軍事演習，在本島附近發射飛彈並模擬封鎖台灣海峽。

隨後10月，拜登政府宣佈了新的全面性出口管制，旨在削弱中國大陸生產先進晶片和追求其他高科技製造業的能力。儘管北京在國內晶片生產方面進行了大量投資，但結果卻令人失望。現在，中國大陸國家主席習近平已經確保了的第3個任期，他的政權可能會透過終止美國科技公司為省級政府建設數據中心的合約來進行報復。

雖然台積電獲得了為期1年的美國新出口管制豁免，但可能會有一天，美國政府會推動其切斷在中國大陸的大部分業務。拜登政府擔心，北京正在將台積電晶片用於新型高超音速飛彈，並在人工智慧領域追求全球主導地位。

北京對台灣晶片的依賴已經成為對台灣的一種威懾和保護，因為中方根本無法通過武力奪取該島的高度敏感的晶片製造設施。雖然一些觀察家擔心中方可能將台積電視為攻佔台灣的理由，但台積電董事長劉德音指出，戰爭將不可避免地摧毀台積電的工廠或使其無法運作。

然而，台積電發現自己夾在大國競爭中間，因為它生產的晶片是中美雙方都需要的，而且在2邊都有業務。雖然中國大陸市場佔該公司總收入的10%至12%，但美國仍然是其最大的客戶群，而台灣仍然是其主要的生產基地和研發中心。

台積電正在使其晶片製造能力多樣化，正是為了避免捲入地緣政治的複雜性。除了亞利桑那州，台積電還計劃在日本開設工廠，並且正在評估歐洲的廠址。但是，台積電的多元化發展，在犧牲掉台灣的「矽盾」之前，仍然有其極限在。

中國大陸幾乎肯定會在半導體競賽中落後，因為它缺乏製造最先進晶片所需的光刻機。儘管如此，它很可能在傳統晶片（那些從28到44奈米的晶片）市場上佔據主導地位，而且北京正迅速在制定自己的技術標準。

雖然美國通過頒布2022年晶和科學法案（CHIPS and Science Act），試圖減少自己對台灣晶片的依賴，但聯邦增加對國內半導體生產商的支持，並不能完全解決這個問題。在可預見的未來，台積電仍將製造最先進的晶片，而且大部分的供應鏈仍將在台灣。

在可預見的未來，台積電仍將製造最先進的晶片，而且大部分的供應鏈仍將在台灣。（Shutter Stock）

因此，美國的政策制定者在涉及出口管制時必須謹慎行事，如何成功地完全切斷中方與先進晶片的聯繫的政策可能會改變威懾力的計算，使中國大陸在入侵方面沒有任何損失。正如台灣總統蔡英文在最近的1次演講中指出，超級大國對台灣晶片的共同依賴必須繼續被視為「不是風險，而是全球半導體產業重組的關鍵。」

隨著地緣政治緊張和局勢加劇，在台灣海峽保持威懾力比以往任何時候都更重要。習近平在最近召開的中國共產黨第20次全國代表大會上的講話表明，他對台灣與中國大陸的統一是認真的，如果有必要的話，可以通過武力統一，但何時統一仍不清楚。

隨著美國和台灣進入各自的總統選舉週期，政治家們可能會感到國內壓力增加，從而採取挑釁性的行動。

儘管如此，台積電的目標仍然是：保持其無可匹敵的行業領導者地位。要做到這一點，它將不得不玩一個聰明的長期遊戲。這意味著在中國大陸業務中做出必要的犧牲，在海外進行新的投資和多元化發展，並最終將其最先進的晶片留在台灣。

最後許毓仁認為，中方和美國將在未來許多年裡把彼此視為戰略對手，而技術和國家安全仍將是其競爭的中心。確保台灣的經濟、貿易和技術供應鏈有彈性，減少對中國的依賴，符合美國的重要利益。

在21世紀的大國競爭中，台積電只能希望美國領導人能繼續認識到這一點。