Jolin本周六起一連在小巨蛋舉辦6場演唱會。（凌時差提供）

Jolin本周六起一連在小巨蛋舉辦6場演唱會。（凌時差提供）

蔡依林本周六（31日）即將8度攻蛋，在小巨蛋一連舉辦6場「TOYOTA蔡依林UGLY BEAUTY世界巡迴演唱會FINALE in TAIPEI台北最終場」，開唱倒數36小時天后無預警拋驚喜，這次將推出6款台北最終場限定Ugly Beauty時尚怪美口罩，送給每位買票入場觀眾，總共6.6萬個口罩只送不賣，讓入場歌迷都能戴上「怪美的」時尚口罩美美地欣賞演出，是Jolin送給歌迷們的新年禮物。

不僅如此，Jolin近期的宣傳照還登上的紐約時代廣場，再度躍上國際成為台灣之光，讓粉絲相當感動。而近期她為電影所演唱的主題曲〈親愛的對象〉，除了在音樂串流平台，拿下好成績，蔡依林也將在演唱會上，首次現場演唱這首歌。

隨著演唱會最後倒數，近期積極投入彩排的Jolin一刻不得閒，連上周耶誕假期都在工作中度過，儘管一切準備就緒，但由於最近天氣變化大，開唱前擔心感冒的Jolin對於保養嗓子特別謹慎，包括圍巾、熱水必備在身邊，而最近因頻繁練唱而導致喉嚨扁桃腺微恙的Jolin也迷上「吃霜淇淋」；原來她之前上網看到有醫師分享如果有喉嚨痛可以吃一點霜淇淋舒緩症狀，因此最近只要彩排結束，第一件事就是找霜淇淋吃，除了讓喉嚨感到舒服，還能一兼二顧舒緩心情及紓壓，Jolin說：「吃霜淇淋解憂，順便排解一下開唱前的壓力。」

特別的是，此次開唱除了祭出六款限定款口罩，身為斧頭幫幫主的Jolin，攻蛋前夕更與這次贊助商攜手合作發起「斧頭幫造型比賽」，號召Ugly Beauty們一同在演唱會上較勁「怪美的」時尚指數，一起比美秀出最佳造型！值得一提的是，屆時Jolin將親自擔任評審在每場演唱會現場當著萬人選出當日最佳造型，幸運優勝者能跟Jolin近距離互動聊天，一起在最終場留下難忘的Ugly Beauty旅程回憶。

歌迷只要於演唱會期間前往Toyota攤位，按讚Toyota FB並上傳美照，即可獲得蔡依林演唱會限量海報並參加「斧頭幫造型大賽」，除了Jolin會每天選出當日最佳造型在演唱會現場公布外，更將選出六天的總冠軍，加碼贈送蔡依林演唱會全週邊商品。