台鐵23日才宣布普悠瑪號和太魯閣號啟用備援系統，不料今（29）日清晨一輛從台東開出的太魯閣號因為新裝上的「限速備援系統」壞掉，按新規定不得出車，被迫在花蓮車站換普悠瑪號再開，耽誤約60分鐘。知情人士表示，這就像是後援投手無法出賽，明明先發投手可以完投，球賽就不能開賽一樣地荒謬。

今日清晨05：00 從台東開出，預定08：59 抵達樹林的太魯閣號401次，臉書粉專「合鐵事故通報平台」表示，該車次因為車輛故障，在花蓮車站特開新編組後續駛。據了解當時改換普悠瑪號，該車次約晚了60分鐘左右；而所謂的「車輛故障」，據知情人士透露，壞的部分是新裝上的「限速備援系統」，按新規定不得出車。

2018年10月台鐵發生普悠瑪號重大事故，原因之一就是司機員關閉列車自動防護系統（ATP），再加上邊開車邊分心排除故障，導致未注意而超速行駛，ATP也無法協助煞車。上周五台鐵宣布普悠瑪、太魯閣號列車都已建置了通過IV＆V驗證的「限速備援系統」，未來ATP遭關閉或故障時，可將列車自動限速在時速60公里以下，防止司機員超速行車，降低人為疏失風險。

不料這次卻是ATP沒壞，「限速備援系統」壞掉，依照台鐵的新規定要換車再開。有知情人士說這就像是後援投手無法出賽，明明先發可以完投九局，球賽卻不能開賽一樣。還有網友表示，多了一個系統就多一種故障，何況這個系統還是新的呢，難道要再裝一套「備援系統的備援」嗎？