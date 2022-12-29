中國新聞出版署28日發布12月陸產網絡遊戲、2022年進口遊戲版號，涉及84款陸產遊戲及45款進口遊戲。其中6款遊戲來自騰訊，包括5款進口及1款陸產遊戲。另外，網易也有5款遊戲上榜，全屬陸產遊戲。

香港經濟日報29日報導，大陸政府重新恢復進口遊戲審批，騰訊即有5款遊戲上榜，券商指出，騰訊成為本次最大贏家，而網易也有望在未來受惠於審批恢復。

騰訊本次獲批遊戲包括陸產遊戲「重生邊緣 Synced off Planet」；進口遊戲「餓荒：新家園 Don't Starve」、「寶可夢大集結 Pokemon Unite」、「無畏契約 Valorant」、「命運方舟」、「大航海時代：海上霸主」。另外，網易旗下「巔峰極速」、「新仙劍奇俠傳之揮劍問情」、「蜀山飛劍」、「雷霆保衛戰」及「童話鎮大冒險」五款國產遊戲都在今輪遊戲版號清單。

受此利多消息激勵，港股上市的騰訊29日早盤逆市上漲1.6％至331.4港幣，但網易股價下挫2.0％至112.3港幣。其他港股中小型遊戲股普遍開高走低，創夢天地曾大漲9％，之後漲幅急降至不足1％；心動公司曾漲5％，之後倒跌2.6％；IGG亦下跌1％。