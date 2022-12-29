近日，受新冠疫情、天氣轉冷等因素影響，大陸全國多地無償捐血工作遇到困難，血液庫存告急。據觀察者網不完全統計，在新版新冠病毒防控工作指引發佈後，已有雲南、四川、安徽、江西、遼寧、浙江、黑龍江等多個省份衛健委發佈倡議，呼籲民眾積極無償捐血。

12月17日，大陸國家衛健委發佈《血站新冠病毒感染防控工作指引（第二版）》，明確感染新冠病毒（重型和危重型除外），最後一次新冠病毒核酸檢測或抗原檢測陽性結果7天後可以捐血；重型或危重型感染者，康復6個月後可以捐血。

27日，浙江省衛生健康委、省紅十字會、省文明辦共同向全省各級黨政機關、企事業單位和全省人民發出倡議：捐獻血液，輓救生命，共同守護生命的希望。《倡議書》指出，近期，受新冠疫情「陽潮」和入冬「寒潮」天氣的疊加影響，浙江省無償捐血人數驟減，多地血庫面臨巨大壓力。

同一天，微信公眾號「雲南衛健委」發佈《致全省人民無償捐血倡議書》，稱受新冠病毒感染疫情持續影響，加之天氣轉冷、居家隔離治療人數增加等因素疊加，導致街頭人流量銳減，捐血者大幅減少，各地血液庫存普遍緊張並陸續下降至警戒線，雲南省無償捐血工作和血液保障任務正面臨最嚴峻的困難與挑戰。

該《倡議書》指出，由於部分新冠康復者的血漿含有高效價抗體，可以救治新冠危重症患者，如果陽性患者已康復，期待積極參加「恢復期血漿」捐獻，以實際行動挽救更多的生命。

黑龍江省衛健委26日發佈的《致黑龍江省人民無償獻血倡議書》中提到，受新冠肺炎疫情和天氣寒冷等因素影響，當前黑龍江省無償獻血工作遇到嚴重困難，省血液中心、12個中心血站及15個中心血庫工作人員多方籌措，血液採集量仍下降明顯。全省醫療機構外傷、腫瘤、血液病和產婦大出血等患者亟需輸血保障。

微信公眾號「健康遼寧」也於26日發佈《致全省人民無償捐血倡議書》。《倡議書》稱，大量罹患血液病、惡性腫瘤以及等待手術的患者極需輸血。

江西省衛健委和四川省衛健委於23日發佈《致全省人民無償捐血倡議書》。安徽省疫防辦22日發佈《致全省人民無償捐血倡議書》，稱多地血液庫存已下降至警戒線，血液供應形勢嚴峻。多地醫院反映外傷、腫瘤、血液病和產婦大出血等患者極需輸血保障。

此外，12月28日，中國紅十字會也發佈《無償捐血倡議書》。《倡議書》指出，隨著2022年寒冬到來和陸續出現的新冠病毒感染高峰，目前大陸全國多地臨床用血庫存告急，「我們倡議廣大紅十字志願者，秉持「人民至上，生命至上」理念，弘揚「人道、博愛、奉獻」精神，迅速行動起來，挽起袖管，伸出手臂，用我們的平凡之舉，成就生命的非凡奇跡，捐獻可以再生的血液，挽救不可重來的生」。