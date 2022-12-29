官方今公布，中共中央決定，李幹傑不再兼任山東省委書記；林武調任山東省委書記，不再擔任山西省委書記；藍佛安升任山西省委書記。

新華社的公告沒有提及李幹傑的新職務。不過，身兼中央書記處書記的李幹傑幾篤定將進京擔任中央組織部部長。58歲的李幹傑是湖南人，清華大學畢業的核工業專家，高級工程師。曾任首任生態環境部部長，山東省委副書記、山東省長等職，去年9月出任山東省書記，是當時最年輕的省級「一把手」。他在今年10月的中共二十屆一中全會當選中共中央政治局委員和中央書記處書記，晉升副國級，成為最年輕的「黨和國家領導人」。

60歲的林武是福建人，出身湘鋼集團，長期在湖南任職，2016年到吉林擔任省委常委、組織部部長，兩年後再轉往山西擔任省長，去年6月出任山西省書記。

藍佛安也是60歲，廣東惠東人，曾擔任過東莞市副市長、廣東省審計廳廳長、韶關市委書記、廣東省副省長等職，2017年調海南省紀委書記，去年6月任山西省省長。