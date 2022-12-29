今日是新任直轄市長上任後首次行政院會，但行政院以疫情為由，未邀6都首長列席挨批，國民黨怒斥此舉無非「沒收院會」，阻止最新民意的直轄市長聽聞中央重大決策，再度展現執政傲慢。對此，行政院發言人羅秉成29日表示，待疫情趨緩，未來可視「議題」討論首長邀請名單，不會僅限直轄市。

行政院每周四固定舉行行政院會，列席人員為秘書長、副秘書長、發言人及院長指定的機關首長，如中選會、公平會、通傳會及各直轄市長。然而，行政院當前關閉與直轄市長溝通渠道也遭到在野非議。

對此，羅秉成表示，國家一體、政府只有一個，不分中央或地方，相關政策推動也要互相合作，地方政府無論直轄市與否，都跟中央各部會或行政院秘書長、相關政務委員有完整溝通管道，能就政策或有需要協助的地方討論，相關意見反應，行政院中央部會都會予以注意。

羅秉成說，在2年多的疫情期間，因為避免群聚，所以這段時間沒有邀請直轄市地方首長列席，疫情前雖有邀請，但直轄市首長大多公務繁忙，有人幾乎沒出席過，或親自出席比例非常低，這些都能理解，之後如果疫情趨緩，可以視「議題」邀請，首長列席名單也不限於直轄市，若院會討論議題與其他縣市首長有關，也會加以邀請。