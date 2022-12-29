現年36歲的篠田麻里子，過去曾是日本女團AKB48「神7」成員之一，2019年閃嫁企業家老公後隔年就生下寶貝女兒，她也將重心一部分放在家庭上，原以為一家三口過得幸福和樂，沒想到近日卻被日本媒體爆出她利用生理期APP來記錄出軌得紀錄，夫妻倆攤牌得影音檔也被流出，讓她甜美形象瞬間被毀滅，遭到網友撻伐。神隱多日的篠田麻里子終於不忍了，在28日首度做出回應，再度引發熱烈討論。

根據日媒《女性SEVEN》報導，篠田麻里子日前就被丈夫懷疑出軌，對象是旅行社的已婚總裁，兩人為此事爆發激烈口角，更揚言離婚，而知情人士透露，篠田麻里子的老公除了利用她外出時，使用她放在客廳的iPad查詢兩人LINE的聊天紀錄外，也下載她用來記錄經期的APP，只要出現「愛心」符號就是與丈夫行房的日子，「打針」符號則懷疑是與外遇對象發生性關係。

恰巧那幾日篠田麻里子都以公事以及好友聚會為由深夜外出，直到清晨才回家，讓老公產生懷疑。另外，《週刊新潮》還公開她與丈夫爭吵的語音檔案，吵架過程中老公甚至氣到打電話與男方對質，但男方全盤否認，掛掉電話後篠田麻里子卻又哭著認錯要丈夫原諒，甚至情緒激動到一度想要跳樓證明自己的清白，所幸後來有被攔住沒造成任何意外，而孩子則協議由丈夫照顧。不過，篠田麻里子隨後又在7月向法院爭取孩子的監護權，因此雙方目前正在進行離婚調停。

而對於這一連串的爆料醜聞，篠田麻里子也終於打破沉默，於28日透過個人IG發文駁斥，在這段時間裡一直選擇沉默是為了保護家人，也婉拒了媒體的採訪，但她也強調「我沒有出軌，即使站在法庭上，也會這樣主張」對於私事造成的騷動深感抱歉，但也希望外界別再打擾她的親友以及工作人員。