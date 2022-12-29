高雄29歲涂姓女子因懷疑林姓丈夫外遇，為了蒐集外遇證據，2021年3月5日晚間涂女跟蹤丈夫行蹤，不料真的看見丈夫前往鄭姓小三住處，於是涂女尾隨丈夫前往14樓的鄭女住處，並拍下林男照片作為證據。鄭女發現後，馬上報警處理。29日高雄地檢署依妨害自由罪將涂女起訴。

涂女和林男結為夫妻，想共度餘生，不料世事難料，涂女意外發現林男疑似有外遇的狀況，為了蒐集林男外遇的證據，涂女跟蹤林男行蹤，3月5日晚間，涂女見林男從2人愛巢離開後，便開車尾隨林男。

晚間8時許，林男到達鄭女住處，並且熟門熟路的將車子開往大樓的停車場停放，因停車場為私人大樓所有，設有安全柵欄，涂女便趁著柵欄未放下時，開車跟進地下室。

涂女進入停車場下車後，看著林男搭電梯往14樓的住宅，自己隨後也跟上，搭乘電梯前往鄭女家門外，並拍下林男的身影照片存證。

雖然涂女沒有破門而入、抓姦在床的八點檔戲碼，但這一串的跟蹤行動始終被識破了，鄭女當場報警處理，涂女及林男最後也在同年6月離婚收場，而高雄地檢署依妨害自由罪將涂女起訴。