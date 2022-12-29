萬眾期盼的高雄2023跨年《亞灣未來市演唱會》將強勢回歸夢時代，預估當晚會湧入大量人流到場共襄盛舉，為了防止踩踏事件發生，高市府對於入場、散場動線格外審慎。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

萬眾期盼的高雄2023跨年《亞灣未來市演唱會》將強勢回歸夢時代，預估當晚會湧入大量人流到場共襄盛舉，為了防止踩踏事件發生，高市府對於入場、散場動線格外審慎，高雄市長陳其邁也將於29日親自行前總盤點，希望大家都能在跨年晚會玩得開心又安心。

高市府表示，將針對《亞灣未來市演唱會》彩蛋總盤點，跨年晚會史無前例「雙面舞台」正式公開，舞台兩面都是搖滾區、260度超廣角的設計讓粉絲大呼「一定要看現場」，雙面舞台宛若「人生抉擇」的分岔路口，建議粉絲進場前先做好決定，無論選「進行式」或「未來式」舞台，絕對雙倍精彩。

高市府指出，因應跨年人潮，輕軌「夢時代站」及「凱旋中華站」31日傍晚5時後不上、下客，想要輕鬆進到跨年會場，首推「搭乘捷運至凱旋站」。由於今年舞台為雙面台設計，來跨年的民眾可先想好各自欲前往的舞台，若選擇「進行式舞台」，只要從時代大道往夢時代方向直走就可抵達，若選擇「未來式舞台」，依照現場指示往成功路方向前進，經由專用通道左轉回到時代大道就能抵達。

為了加速散場人潮輸運，跨年結束後，除了沿原路線返回捷運凱旋站，也可經由時代大道轉至成功二路、中華五路、時代南二路、時代南一路以及中山三路離場，想搭乘「橘線文化中心站－跨年活動會場」免費接駁車離場的民眾，可沿著時代大道轉進時代南二路乘車。

高市府強調，為防止踩踏風險，「未來式」、「進行式」舞台雙面人潮不流通，但在活動進行當中，民眾隨時可利用連接中華五路及成功二路的單向人流通道，往返切換不同舞台。