29日，韓股在封關當日下挫，受到政策面可能受惠的汽車電池業者雖走低，但與大盤相比卻相對抗跌，大盤目前在2,243.5點，跌36.95點或1.62%，但今年迄今已大幅下修25%左右。同時，韓元也走貶。

韓國政府表示，正努力降低美國IRA（通膨降低法）對韓國相關業者不利的影響。若IRA還是維持原規定，韓國車商與電池製造商將受到重大營運衝擊。LG Energy Solution持平，Samsung SDI翻黑跌0.66%，不過，現代汽車重挫1.95%，起亞更是暴跌2.3%。

全球經濟成長趨緩下，對電子零組件的需求急速降溫，也讓韓國半導體業者大幅放慢生產腳步。根據韓國29日官方數據，自11月算起當地晶片產量已連4個月下滑，年減率高達15%，減幅亦創2009年以來最高。三星電子跌1.41%，SK海力士也跌1.45%。

根據韓國29日官方資料，11月工業生產是當月份過去近大半年以來，首次出現反彈。相反地，當地零售銷售卻已連跌3個月。韓元兌一美元價位在1,268.2附近，韓元小貶1.2元。