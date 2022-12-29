擁有E級好身材的網紅張香香在IG擁有70萬粉絲追蹤，早在無名小站時期，她就被封為「無名十大正妹」之一，水滴型的完美上圍曲線更讓網友讚嘆她是「乳溝女神」，最近逢年底和聖誕節，張香香也大放送自己裡面僅穿內衣內褲，長褲脫到一半的辣照，沙漏S型的小蠻腰超迷人，也有粉絲誇她就算寒冬也不忘放送粉絲福利，「冬天一樣辣」。

張香香走紅於網上多年，但人紅是非多，過去她曾被點名捲入羅志祥（小豬）的後宮疑雲，後來張香香認為被毀謗，提出告訴並求償精神慰撫100萬元，今年10月台北地方法院審結，認定周刊沒有合理查證，判決周刊與記者需連帶賠償張女10萬元，全案可上訴。

2014年張香香被傳不雅片外流，4年後她上《綜藝大熱門》被問此事，坦言當時的男友也看過，「他也覺得蠻像的，尤其是前面幾幕只拍臉的地方」，但只要往下繼續看就可以發現那並非張香香，而且當時她也發文否認，自嘲五官太「大眾臉」才會被別人認錯。

而張香香過去傳出和演出《天黑請閉眼》的男星黃尚禾交往，2年前男方受訪澄清早已分手，現在有另外結交的女友，張香香今年11月也曬出和一位帥男合影，疑似宣告有新男友，但死會後的她尺度不減，日前曬出自己脫褲到一半的辣照，上秀東西半球，中間曝光平坦小腹和性感小蠻腰，讓粉絲大讚超美：「香香就是辣」。