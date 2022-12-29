華山基金會二林站為「300位長者」募集年菜，廣興國小是百人小校，不分老師、家長和學生都踴躍捐輸，募得超過3萬元善款。（廣興國小提供／吳敏菁彰化傳真）

年關將近，華山基金會關懷獨居老人，二林站為「300位長者」募集年菜，每份700元，缺口卻還是很大，廣興國小近月邀請站長陳燕珠入校宣導華山敬老服務工作後，知道募資計畫，帶動孩子響應製作祝福卡製作、捐助發票，並透過聯絡簿和文宣到家多管齊下，百人小校，不分老師、家長和學生都踴躍捐輸，募得超過3萬元善款。

華山基金會二林天使站陳燕珠站長說，她們在地服務已12個年頭，服務超過300位以上獨居、失能、失智的長者。常年秉持「結合本鄉本土愛心、照顧本鄉本土老人」的精神，用最在地的資源守護在地的長者。為深植助老、護老、愛老的理念，華山基金會更步入校園，透過「敬老宣導」與孩童互動，實踐最真實的生命教育。從感受、感動到回饋，讓善的種子自就學階段即深植心中。

廣興國小吳寶嘉校長表示，二林四鄉鎮的人口結構早已是「超高齡社會」，對長者的認識、關懷以及相處，不能只仰賴「祖父母節」，老吾老以及人之老，也要推及學區所屬的獨居、弱勢長者。學校是教導孩子生命和品德教育很重要的環節，廣興希望把「敬老教育」變成常態性課程，讓知善、行善能夠從小扎根。

華山基金會深耕在地服務、長期到宅照顧弱勢孤老，於台澎金馬設有近400個社區愛心天使站，服務近3萬位弱勢長輩，於彰化地區服務1700名弱勢失依、失能、失智老人，提供免費到宅服務，目前正展開2023常年服務暨「愛老人 愛團圓」活動，邀集大眾支持2023年孤老到宅服務經費及愛心年菜，認助常年服務經費每月1250元、每年15000元，愛心年菜每份700元，包含年禮及禦寒毛帽及圍脖，邀請各界支持「愛老人~送愛到家」。