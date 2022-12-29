台北市長蔣萬安今宣布，已經指示社會局推動，明年恢復發放1500元重陽敬老金，將其列作政見的國民黨台北市議員應曉薇表示肯定，並感謝當年黨團、及跨黨派議員的支持，她也提醒，發禮金的方式務必要提早務實規畫。

蔣萬安今視察社會局，針對先前承諾恢復發放重陽敬老金，他表示，台北市議會已經通過「台北市重陽敬老金致送自治條例」，所以市府一定會發放重陽敬老金，他已在會議中指示社會局，朝向明年恢復發放重陽敬老金1500元來推動，發放方式則請社會局去了解基層里長、民眾意見後做完整評估。

在年底大選中高票連任的應曉薇，先前便將落實提高敬老金金額作為政見，同時也是「台北市重陽敬老金致送自治條例」提案人之一，她今對於蔣萬安的決定表示肯定，並指出，制定過程與官員、部分議員間的「爭鋒相對」點滴在心頭，至今仍尊重不同意見的議員，更感謝當年黨團、及跨黨派議員的支持。

「畢竟市民都會老，身為民代就應該聽取大多數民眾的聲音」應曉薇表示，先前議員只是天天罵前台北市長柯文哲不發重陽禮金，但面對柯「很固執」實在沒用，今日得以恢復重陽禮金，仍是因為制定了自治條例，有了台北市健全的自治條例，未來任何人當市長都必須依據市法規發重陽禮金，才是唯一正軌。

應曉薇說，台北很多長輩並不在意金額，只是希望被尊重，還向應曉薇表達拿到重陽禮金要捐出來做公益，因此她也提出「重陽禮金公益捐」方式，明年台北市民不管是市民要「自用禮金」或「選擇做公益」都將有明確方式。她同時也提醒蔣萬安，如何發禮金的方式是大學問，務必提早務實規畫。