日本方面今天確認中國海警船再度現蹤釣魚台列嶼周邊海域，合計今年以來有334天在相關海域航行，不僅連續3年逾300天，也改寫2020年333天紀錄再創新高。

日本產經新聞報導，日本海上保安廳巡邏船今天在釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊海域，確認4艘中國海警船航行在與日本聲稱「領海」相連的鄰接區，這是日方連續11天確認海警船在釣魚台列嶼附近海域出沒。

根據日方統計，中國海警船今年至今被確認在釣魚台列嶼附近鄰接區航行的天數為334天，改寫2020年333天紀錄再創歷史新高。

在2020年以前，中國海警船一年在釣魚台列嶼附近鄰接區航行的天數都在300天以下，但從2020年起已連續3年超過300天。

日本第11管區海上保安本部表示，今天確認的4艘海警船，有一艘疑配有機砲，日方巡邏船警告中國海警船勿進入日本領海。

中國公務船長年在釣魚台列嶼周邊海域出沒，且靠近正在作業中的日本漁船甚至尾隨日本漁船的案例增多，進一步「侵入」日方聲稱「領海」時間也有拉長傾向。

中國海警船12月25日連續72小時45分航行在釣魚台列嶼附近的日本「領海」內，創日本政府2012年「國有化」釣魚台列嶼後的單次最長紀錄。