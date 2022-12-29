國民黨高市黨部主委許福明因「身體因素」請辭，今與同仁辭別。（柯宗緯攝）

國民黨痛失高雄市議會龍頭後，高市黨部主委許福明也因「身體因素」請辭，預計做到明天，他透露，今（29）日跑了幾個地方溝通，希望議長選舉後，前正副議長曾麗燕、陸淑美雙方陣營，大家把不滿及委屈放下，一定要團結起來。

國民黨高雄市委員會今舉行第6屆第5次委員會，許福明表示，先是澄清今天不是辦感謝餐會，委員會本來就會開例行會議，今天剛好是歲末，也趁此聚餐，謝謝各界並辭別，他因身體因素，本來就有辭意，他已高齡70歲了，接下來要回北部休養身體。

針對這次議會龍頭之爭，引發的風風雨雨，許福明提到，外面批評市黨部反應太慢，事先怎麼不好好協調，原本占優勢的29席，怎麼會選輸民進黨的27席，但真正了解地方政情的人就知道，民進黨早握有9席無黨中的5席。

許福明還說，其餘4席無黨，過去前議長許崑源與他們有很深的交情，但不是說曾麗燕跟陸淑美跟他們交情不夠，但民進黨可用資源太多了，看他們要不要出手，可看得出來這次出手的不只有陳其邁市長，還有整個民進黨高層也都出手，「搞得我們有點措手不及」，黨部必須好好檢討。

許福明表示，曾、陸兩邊都跟他很熟，他也希望雙方陣營都能有很好的協調過程，但老實說推到黨中央不公平，地方黨部要擔任蠻重要職責，他個人也要扛起很大的責任；「我們雖然輸了，但黨籍議員同志還是很團結，28票都有投出來」，但仍沒辦法在這次議長副議長選舉勝選。

許福明說，未來民進黨在高雄算是完全執政，但呼籲同仁不要氣餒，更不應該繼續內鬥內耗當中，他今天也跑了幾個地方，希望雙方陣營的支持議員、團隊等，大家要放下不滿及委屈，一定要團結起來。

許福明最後喊話，希望黨中央盡快派出更優秀主委接任，期待未來新主委與黨團新總召陳美雅有更好合作機制，一起準備2024選舉；而擔任主委這1年2個月，感謝大家全力支持幫忙，雖然沒人、沒錢，但也一起打過這場美好的仗，雖然不盡圓滿，再次向各位一鞠躬。

黨團新總召陳美雅表示，新主委尚未出爐，大家都非常焦急，希望黨中央能盡快推出讓大家信服的好人選。（柯宗緯攝）

陳美雅表示，新主委尚未出爐，大家都非常焦急，希望黨中央能盡快推出讓大家信服的好人選，而經歷正副議長選舉風風雨雨，身為總召的她，希望大家能放下過去成見，下午也會公布黨團其他幹部，盼集結大家力量，組成最強作戰團隊，好好監督市政。