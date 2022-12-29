高雄YouBike 2.0啟用迄今已突破2500萬人次使用，去年8月推出學生優惠後，累計超過370萬使用人次。因YouBike2.0受通勤學生喜愛，故高雄市交通局推出學生優惠方案，高市籍大專院校和以下在學學生，持一卡通學生證，就能免費騎YouBike2.0前30分鐘免費優惠，優惠將延長至2023年12月31日，替學生族群們省荷包！

高市府11月宣布高雄YouBike2.0升級計畫，加碼投入YouBike2.0自行車及2.0E電動輔助自行車，公共自行車將達1萬輛，全市累計建置達1200處租賃站，提供更綿密、更便利之公共運輸與共享運輸服務網絡。

YouBike2.0E內含有電池，當踩踏板時，電池同時也會釋放電力，幫助踏板運動，減輕踩踏的失利，騎乘能感覺比較輕鬆，YouBike2.0E也成為許多常騎YouBike族群的首選。

交通局表示，12月已啟用200輛YouBike 2.0E，從創下單日周轉率最高15次新高紀錄，預計2023年1月1日再投入100輛2.0E營運，以便利更多民眾租借使用。

學生優惠目前平均每日高達1萬5千人次使用，使用最多學校依序為高雄女中、中正高中、高雄大學的學生，為鼓勵學生族群培養綠色運具使用習慣，學生優惠將延長至2023年12月31日止。

只要是高雄市籍學校大專院下在學學生，持一卡通數位學生證、一卡通高雄學生認同卡或高雄兒童卡，租借高雄YouBike2.0享前30分鐘免費騎乘優惠，鼓勵學生使用更環保、便利的通學交通運具。

交通局表示，除上述學生優惠，一般民眾使用YouBike2.0也享有一卡通雙向轉乘公共運輸優惠、MeNGo定期票前30分鐘免費優惠，歡迎市民朋友多加利用，騎乘高雄市公共自行車。