新竹縣麻園國小獲績優肯定，校長蔡懷萱（左四）上台受獎。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣麻園國小善用教育部因材網適性學習機制，解決學生學習困難，透過筆記提問策略及個別化補救，讓學生學習超有成就感，並在今年全國學力檢測於國語、數學科目中，打破創校來最佳成績。麻園國小也獲頒教育部適性教學全國推動計畫績優學表揚。

近期教育部辦理自主學習節暨數位學習行為分析研討會系列活動，同時頒發適性教學全國推動計畫績優學校及數位學習推動優良教學案例競賽等獎項，其中麻園國小獲績優學校表揚，另外新竹縣還有6名教師則在優良教案徵選中獲得肯定。

麻園國小校長蔡懷萱說，學校善用教育部因材網適性學習機制，有效診斷學生學習困難，運用適性課前預習，筆記提問策略及個別化補救，讓學生越學越有成就感。在國英數自等領域採用分組合作學習，團隊探究學習，加上數位科技輔助及學習成果發表，培養學生自主學習的能力。今年學生參加全國學力檢測，數學和國語成績更是超越全縣平均，也是創校以來最好成績。

本次除了麻園國小獲績優學校外，在優良教學案例競賽中，員崠國小老師葉素伶及松林國小老師薛慶友獲得優選，新湖國小老師古雅玟、高齊偉、詹恩慈，及嘉豐國小老師廖宏偉則獲得佳作。

新竹縣教育研究發展暨網路中心提到，未來不只是因材網，也會持續透過新竹縣米立雲及其他數位學習平台攜手守護學童學力，鼓勵教師多加利用，活化教學、設計適性化系統教材，促進學生自主學習的習慣與動力，也讓偏鄉小校能同享完整教育資源。