花蓮市北濱外環道路，3日起4天封路養護維修，路口掛起改道指引牌。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市北濱外環道路，將於1月3日起一連4天，進行年度維修工作，市長魏嘉彥今天上午到現場勘查，並掛起改道指引牌，提醒駕駛人，依照管制路線，改由北濱街或海濱街通行。另外，市區要道中山路地下道，也將於7日晚間管制清洗，駕駛人注意。

花蓮市公所受縣府委託管養北濱外環道路，1月3日上午8時起至 6日下午5時止進行年度維修工作，管制期間，駕駛人依照管制路線，改由北濱街或海濱街通行。另外，15噸以上貨車在管制時段每天晚上8時起至隔天上午8時之前，禁止行駛於北濱街與海濱街，請大貨車駕駛注意，以免受罰。

魏嘉彥上午偕同清潔隊長吳慶展，前往北濱外環道南端出入口關切改道指示牌設置現況，他提醒用路人在管制時段務必要遵守現場人員交通引導，不要擅自闖入，以免造成施工人員的安危。而在封路期間，市公所將會派員進行北濱外環道隧道內路面清掃、排水溝清淤及牆面清洗等作業。

市公所說，北濱外環道路使用至今雖然有效解決砂石貨車行經北濱地區所產生的噪音、空氣汙染等問題，但掉落的砂石長期以來，淤積在北濱外環道的排水設施，而排放的廢氣更污染牆面等問題，因此市公所在農曆年前都會安排時段清洗外環道，讓用路人有個乾淨的交通環境。

魏嘉彥表示，除了北濱外環道之外，中山路地下道也將在1月7日晚上10時起至8日清晨6時止管制並進行清洗工程，屆時再請用路人全力配合。

北濱外環道全長 1060 公尺，以美崙溪南岸為起點，穿越北濱公園，經北濱海堤外側，至自由街排水口旁海濱街，再銜接193 縣道。外環道上方鄰近港務公務公司、南北濱海域，配合周圍景觀規劃綠樹植栽、景觀照明、觀景平台、步道等，是市民遊客遊憩景點。