新北刑大幹員冒低溫埋伏，緝獲3毒販扣200萬贓款。

新北市刑警大隊日前獲報販毒集團在轄內流竄，經過長期蒐證，鎖定均為28歲的朱姓、張姓及彭姓男子涉案，本月初持拘票、搜索票冒嚴寒在犯嫌住家樓下埋伏，趁朱姓男子外出遛狗時將其逮捕，陸續再拘捕張男、彭男到案，起獲K他命、鎮暴槍及疑不法所得225萬元，全案依違反毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。

警方調查，朱男曾於8月間遭新店分局在新店區中央路大樓內，查獲持有1300包毒品咖啡包及重達3公斤K他命，當時警方即懷疑背後應有不法集團操控，經刑警大隊重案組與新店分局持續追查，發現朱男在交保後，仍有從事販毒，遂報請台北地檢署指揮偵辦。

經針對朱男長期蒐證，發現朱男相當謹慎，行蹤飄忽不定，本月初發現朱男與張男、彭男等3人在新店區承租套房做為販毒據點，雖值寒流期間，仍持拘票、搜索票部署行動，冒著低溫在朱男租屋處樓下埋伏，趁朱男出外遛狗時將其控制，同時兵分多路進行搜索，從屋內起獲K他命30公克及鎮暴槍等證物，現場並查扣疑似為販毒所得225萬餘元。偵訊後，全案依毒品危害防制條例送辦。

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