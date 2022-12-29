開發出陌生來電辨識軟體Whoscall的Gogolook（走著瞧），今天向台灣證券交易所送件申請台灣創新板掛牌，為今年第7家提出申請的新創企業。Gogolook是首家申請的新經濟軟體公司，證交所看好後續將有更多本土新創與新經濟公司加入創新板，逐步建立產業聚落。

證交所近來積極拜訪新創公司，並鬆綁市值與營收上市標準、縮短轉板時間，以及調整承銷商協助法遵作業委任期間等門檻後，繼錼創科技-KY創(6854)於8月掛牌，泓德能源(6873)、雲豹能源(6869)已獲證交所董事會審議通過，台灣虎航、正瀚生技亦陸續送件申請掛牌台灣創新板。

台灣創新板主要推動擁有關鍵核心技術，以及創新能力（例如物聯網、人工智慧、大數據等新技術應用）或創新經營模式的公司申請掛牌，其中，包括新經濟、生技醫療、再生能源等領域，Gogolook是首家申請的新經濟軟體公司。

Gogolook是全球信任科技（TrustTech）三位七年級生本土創業者設立，Gogolook提供的服務，包括全球累積下載量逾1億次「Whoscall」、可疑訊息查證機器人「美玉姨」、金融商品比較平台「貸鼠先生」，以及數位身分驗證方案、Watchmen商譽保護服務、AIDD背景調查服務等企業解決方案。

Gogolook是國內少見成功拓展海外市場的新經濟軟體公司，從台灣出發，將防詐服務圍繞臺灣每位用戶生活，證交所期盼藉由資本市場力量，協助Gogolook持續拓展海外市場與增加研發投入，建立信任生態圈更茁壯，在不久的將來成長為世界級企業。